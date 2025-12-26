Перегруженное сердце: врач разобрал смерть биатлониста Баккена в 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен мог скончаться из-за чрезмерных нагрузок. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Баккена нашли мертвым в гостиничном номере в Лавацце в Италии, он был в гипоксической маске. На зимнем курорте 27-летний спортсмен находился для высокогорной подготовки, тренировок во время рождественской паузы в розыгрыше Кубка мира.
«Есть такое понятие, как “сердце спортсмена”. Оно изначально перегружено тренировками. И для биатлониста, возможно, это оказалось фатальным. Мог банально перетренироваться», — сказал Кондрахин.
«Для сердца каждого человека заложено определенное количество сокращений. Рассчитаны мы так. А спорт высоких достижений — это в первую очередь большие нагрузки. Речь о здоровье даже не идет», — добавил врач.
Известно, что в 2022 году Баккену пришлось прервать спортивную карьеру, так как у него диагностировали перикардит. Разрешение возобновить полноценные тренировки он получил только летом 2024-го.
«Перикардит — инфекционное заболевание, воспаление околосердечной сумки, проще говоря, наружной оболочки сердца. И обычно, если человек лечится и выздоравливает, то мышцы сердца не страдают. Но здесь, чтобы что-то утверждать, нужен точный диагноз: может, у него был миокардит, который осложнился перикардитом», — подытожил Кондрахин.
Полиция продолжает расследование, причина смерти спортмена пока официально не озвучивалась.
Баккен является двукратным победителем юношеских Олимпийских игр. Биатлонист трижды становился чемпионом Европы, а также победителем этапа Кубка мира.
21 декабря Баккен провёл последнюю в жизни гонку, придя к финишу 20-м в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. О его смерти стало известно 23 декабря.