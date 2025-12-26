Эксперт рассказал, как музыка заставляет мозг быть эффективнее

Музыка помогает не только расслабиться, но и сделать мозг более собранным и продуктивным. Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского Университета Алексей Данилов рассказал KP.RU, как прослушивание любимых композиций, пение и игра на инструментах влияют на внимание и мышление.
«Музыка — это лучший тренер для межполушарного взаимодействия. Она заставляет одновременно работать и творческие, и логические центры. Проще говоря, когда вы вслушиваетесь в композицию, вы тренируете фокус на деталях. А когда играете или поете — выстраиваете сложные нейронные связи между разными отделами мозга», — объяснил Данилов.
По словам специалиста, в результате информация усваивается быстрее, лучше запоминается и становится легче не отвлекаться на посторонний шум. Это важно как в учебе, так и на работе. Подойдут и танцы, и хоровое пение, и игра на гитаре или фортепиано. Регулярная музыкальная активность снижает уровень стресса и делает выполнение повседневных задач более качественным и осознанным.
Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что музыка может благотворно влиять на здоровье, в том числе на работу нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.