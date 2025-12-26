Актер Безруков хочет получить 500 тысяч рублей с белгородской предпринимательницы: почему артист пошел в суд

Ранее в беседе с РИА Новости сама предпринимательница заявила, что не получала досудебные претензии от звезды не получала и суть иска Безрукова ей неизвестна. При этом, она опровергла сообщения о продаже масок с изображением артиста. По словам Соболевской, она продает только детские игрушки.