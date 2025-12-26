Актер Безруков хочет получить 500 тысяч рублей с белгородской предпринимательницы: почему артист пошел в суд

Актер Сергей Безруков требует взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде актер попросил запретить предпринимательнице из Белгорода Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с нее компенсацию по двум основаниям.
Во-первых, 250 тысяч рублей — за то, что она незаконно обработала и несогласованно включила его персональные данные в общедоступные источники. Во-вторых, еще 250 тысяч — за то, что Соболевская незаконно использовала его фотографию.
В своем отзыве на исковое заявление Безрукова ответчица попросила снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, выставленных на продажу на платформах Wildberries и Ozon.
При этом проведенная портретная экспертиза официально подтвердила, что на масках изображен именно Сергей Безруков.
Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.
Ранее в беседе с РИА Новости сама предпринимательница заявила, что не получала досудебные претензии от звезды не получала и суть иска Безрукова ей неизвестна. При этом, она опровергла сообщения о продаже масок с изображением артиста. По словам Соболевской, она продает только детские игрушки.
В ноябре сообщалось, что Хамовнический суд Москвы в декабре начнет рассматривать иск актера Сергея Безрукова к предпринимательнице Кристине Соболевской.
Причиной обращения Безрукова в суд стало незаконное использование его фотографии. Лицо актера появилось на карнавальных и тканевых масках, которые продавались на маркетплейсах без согласия артиста. Безруков подал иск против предпринимательницы, потребовав наложить запрет на распространение его личных данных и взыскать компенсацию за моральный вред.
