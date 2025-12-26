Захарова напомнила первопричину трагедии с крушением самолёта AZAL

Россия ожидает, что казахстанская комиссия завершит расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, и все вопросы, связанные с трагедией, будут закрыты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что 25 декабря исполняется ровно год с момента трагедии. «Это общая для нас трагедия. В авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана, Казахстана. Пострадали граждане Киргизии. Всецело разделяем боль, скорбь всех тех, кто потерял своих родных и близких», — добавила она.
Дипломат отметила, что к годовщине трагедии 24 декабря в столице Чеченской Республики открыли памятник жертвам. На церемонии присутствовали руководство республики и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.
Дипломат напомнила, что причиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима на российские объекты гражданской инфраструктуры с помощью беспилотников.
Представитель МИД РФ сообщила, что российские авиационные власти ответили на все запросы Казахстана, связанные с трагедией. Она также отметила, что Россия стремится выполнить все договоренности, достигнутые на встрече лидеров России и Азербайджана в Душанбе 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ.
Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди погибших были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии.
Ранее в Сети появилась полная расшифровка переговоров экипажа пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), который 25 декабря потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау, с диспетчерами. Судя по записи, решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку, а в итоге направились в Актау, пилоты пассажирского лайнера приняли самостоятельно.