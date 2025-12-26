Захарова напомнила первопричину трагедии с крушением самолёта AZAL

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — подчеркнула дипломат.