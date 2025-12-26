Ричмонд
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета

Власти Венесуэлы благодарны России за оказанную поддержку в защите суверенитета и сохранения зоны мира в Карибском бассейне. Об этом в четверг, 25 декабря, заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

— От имени президента выражаем и благодарность правительству России за ценную поддержку усилий Мадуро в защите суверенитета и народа перед лицом угроз и действий США, — написал он в Telegram-канале.

Политик оценил усилия Москвы в деле сохранения зоны мира в Карибском бассейне. Он также отметил содействие экономической, политической и социальной стабильности в регионе.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон планирует присвоить нефть и суда, задержанные у берегов Венесуэлы. Он добавил, что США «используют ее в стратегическом резерве».

В СМИ также появилась информация, что администрация Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера государства Николаса Мадуро.

До этого Мадуро уже призывал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.

