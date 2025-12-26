Стало известно, какое наследство оставила внезапно умершая актриса Алентова

В четверг, 25 декабря, внезапно оборвалась жизнь советской и российской актрисы Веры Алентовой. В этот день 83-летняя артистка пришла на похороны своего коллеги Анатолия Лобоцкого. Там ей стало плохо, а спустя пару часов ее сердце перестало биться.
Какое наследство звезда культового фильма «Москва слезам не верит» оставила своей единственной дочери Юлии Меньшовой — в материале aif.ru.
Смерть во время похорон.
В последний раз актриса Алентова попала в кадр прямо перед заходом в театр имени Маяковского, где 25 декабря прошла церемония прощания с артистом Анатолием Лобоцким.
Алентова бодро вышла из такси и поднялась по ступенькам театра с букетом гвоздик в руках. Тогда никто еще даже не догадывался, что больше самостоятельно из здания театра она не выйдет.
Спустя некоторое время ей стало плохо, вызвали скорую. После приезда медиков Алентову вынесли на носилках, спустя еще несколько минут ее сердце перестало биться.
Смерть артистки стала шоком не только для коллег и всех присутствующих на похоронах Лобоцкого, но и для всей России.
Предварительной причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем у Алентовой обострились на фоне перенесенного в 2021 году коронавируса.
Тогда же от коронавируса умер ее муж — режиссер Владимир Меньшов.
Загородный дом, квартира и машины.
Именитая актриса за время плодотворной работы приобрела элитную недвижимость в Москве и в Подмосковье.
В собственности у нее была просторная квартира в центре Москвы, расположенная на 3-й Тверской-Ямской улице. Ее стоимость оценивают в 120 млн рублей.
В этой квартире Алентова жила вместе с мужем, пока он не умер. После этого доля Меньшова перешла к их общей дочери — актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой.
Супруги также приобрели большой загородный дом в Дмитровском районе рядом с селом Игнатово. После смерти главы семейства доли также были поделены между Алентовой и ее дочерью. Стоимость дома оценивается примерно в 70 млн рублей.
Также в собственности артистки находились два автомобиля: Lexus RX350 и Honda Civic. Их общая стоимость оценивается примерно в 2−2,5 млн рублей.
Кому достанется многомиллионное наследство?
В случае с Алентовой вопрос наследства кажется очевидным — все перейдет ее единственной дочери Юлии Меньшовой. Однако нельзя исключать, что еще при жизни артистка написала завещание, в рамках которого иначе распорядилась своим имуществом.
«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — пояснил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
Единственной наследницей именитой пары является советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова. У нее есть двое детей — Таисия и Андрей.
Что известно об умершей на похоронах Алентовой?
Вера Алентова — наследница актерской династии. Она родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Ее папа — актер Валентин Быков, мама — актриса Ирина Алентова.
Будущая артистка пошла по стопам своих родителей и в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова.
Алентова дебютировала еще до окончания учебного заведения — в 1960 году она сыграла роль Майи в постановке «Иркутская история» в Орском драматическом театре. После окончания Школы-студии МХАТ она была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, в котором служила до конца жизни.
Первой ролью на этой сцене стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик». Примечательно, что в 2011 году вместе с мужем Владимиром Меньшовым Алентова вышла на сцену в спектакле «Любовь. Письма». Это был режиссёрский дебют их дочери Юлии Меньшовой.
Алентова также часто снималась в фильмах. Среди известных работ «Дни лётные», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Время желаний».
Вместе с актером Анатолием Лобоцким, с которым она пришла проститься 25 декабря, Алентова сыграла в фильме «Зависть богов». Режиссером картины был ее супруг Меньшов.
В театре имени Пушкина после внезапной смерти актрисы рассказали aif.ru, что для них это большая утрата.