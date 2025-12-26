Ричмонд
В Ангарске трем участникам СВО вручили государственные награды

Николай Тимофеев получил медаль «За отвагу».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров лично вручил государственные награды трем участникам специальной военной операции. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Николай Тимофеев, младший сержант, мобилизованный в сентябре 2022 года и служивший разведчиком в Луганской Народной Республике, получил медаль «За отвагу». Никита Коломаев, сержант-контрактник, служивший с марта 2023 года старшим механиком-водителем танка в Донецкой Народной Республике, награжден медалью «За храбрость» II степени.

— Наши земляки достойны почтения за защиту Родины. Сейчас они дома, в окружении родных привыкают к спокойной жизни, поправляют здоровье. Гордимся подвигами сибиряков, — сказал Сергей Петров.

Также отмечен Артем Бороздин, стрелок, призванный в сентябре 2022 года. Он получил медаль «За боевые отличия». В августе 2025 года он был ранен при выполнении боевой задачи, после чего отправлен в отставку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Петр Витязев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.