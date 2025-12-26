Учительницу в Британии пожизненно лишили права преподавать за совращение детей

Запрет на профессию стал дополнительным наказанием после её осуждения в июле 2024 года. Тогда суд приговорил Джойнс к шести с половиной годам тюрьмы за сексуальные отношения с двумя несовершеннолетними учениками в 2022 году. От одного из подростков, которому на момент связи было 16 лет, она забеременела и родила ребёнка.