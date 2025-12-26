Учительницу в Британии пожизненно лишили права преподавать за совращение детей

Запрет на профессию стал дополнительным наказанием после её осуждения в июле 2024 года. Тогда суд приговорил Джойнс к шести с половиной годам тюрьмы за сексуальные отношения с двумя несовершеннолетними учениками в 2022 году. От одного из подростков, которому на момент связи было 16 лет, она забеременела и родила ребёнка.
Комиссия регулирующего агентства, вынося решение о пожизненном отстранении, отметила, что преступления учительницы оказали глубокое травмирующее воздействие на жертв, а сама она не задумывалась о серьёзных последствиях своих действий. Теперь ей запрещено работать не только в школах, но и в колледжах, детских домах и любых других учреждениях, где учатся несовершеннолетние.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю учительницу Афину. Её подозревают в действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. По данным следствия, девушка неоднократно звала школьников к себе домой, пользовалась беспомощным состоянием подростков и совершала преступления. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.