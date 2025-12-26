Часть аккаунтов на «Госуслугах» хотят отключать

В Госдуме предложили автоматически отключать неактивные номера от «Госуслуг».
В Госдуме предложили отключать от «Госуслуг» мобильные номера, которые были деактивированы сотовым оператором. С таким предложением выступил вице-спикер думы Борис Чернышов (ЛДПР).
«Прошу рассмотреть возможность обеспечения автоматического и обязательного отключения номера мобильного телефона (SIM-карты) от учетной записи портала “Госуслуги” после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации этого номера», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов указывает, что сейчас активно распространяется схема мошенничества, основанная на так называемом «цифровом разрыве». Граждане при смене или утрате номера телефона продолжают использовать учетную запись на портале, но не отвязывают старый номер от профиля. В итоге при повторной продаже или перераспределении номера новый абонент может получить доступ к личному кабинету прежнего владельца через привязку по телефону.
Ранее сообщалось, что в России планируют временно отключать интернет и мобильную связь на SIM-картах. Это планируется делать в том случае, если карта была неактивна более 72 часов или если владелец не вернулся с роуминга после прилета в Россию.