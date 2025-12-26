Часть аккаунтов на «Госуслугах» хотят отключать

Чернышов указывает, что сейчас активно распространяется схема мошенничества, основанная на так называемом «цифровом разрыве». Граждане при смене или утрате номера телефона продолжают использовать учетную запись на портале, но не отвязывают старый номер от профиля. В итоге при повторной продаже или перераспределении номера новый абонент может получить доступ к личному кабинету прежнего владельца через привязку по телефону.