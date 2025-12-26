В Госдуме хотят улучшить работу Почты России: вот что предлагают депутаты

В Госдуме сделали ряд предложений по улучшению работы «Почты России». Речь идёт о создании федерального стандарта доступности почтово-социальных услуг, а также о цифровом мониторинге работы почтовых отделений.
«Крайне важно усилить кадровое, финансовое обеспечение отделений с большим количеством клиентов, надо обеспечить работу “пенсионных окон” и запретить закрытие единственных отделений без предоставления альтернативы гражданам», — цитирует РИА Новости одного из авторов инициативы, депутата Сергея Миронова.
Кроме того, депутаты предложили ввести ряд надбавок и льгот для сотрудников «Почты России», чтобы обеспечить качество и стабильность предоставления россиянам социальных услуг.
Тем временем «Почта России» модернизировала зоны самообслуживания.
Также «Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях в компании, которая появилась недавно в сети.
Напомним, «Почта России» временно приостановила наземную доставку отправлений в пять европейских стран: Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию.