Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят улучшить работу Почты России: вот что предлагают депутаты

В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт доступности услуг почты.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме сделали ряд предложений по улучшению работы «Почты России». Речь идёт о создании федерального стандарта доступности почтово-социальных услуг, а также о цифровом мониторинге работы почтовых отделений.

«Крайне важно усилить кадровое, финансовое обеспечение отделений с большим количеством клиентов, надо обеспечить работу “пенсионных окон” и запретить закрытие единственных отделений без предоставления альтернативы гражданам», — цитирует РИА Новости одного из авторов инициативы, депутата Сергея Миронова.

Кроме того, депутаты предложили ввести ряд надбавок и льгот для сотрудников «Почты России», чтобы обеспечить качество и стабильность предоставления россиянам социальных услуг.

Тем временем «Почта России» модернизировала зоны самообслуживания.

Как «Почта России» использует искусственный интеллект, читайте здесь на KP.RU.

Также «Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях в компании, которая появилась недавно в сети.

Напомним, «Почта России» временно приостановила наземную доставку отправлений в пять европейских стран: Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию.