Венесуэла поблагодарила РФ за поддержку Мадуро по защите суверенитета

Венесуэльская сторона выразила благодарность Российской Федерации за поддержку усилий президента Венесуэла Николаса Мадуро по защите суверенитета, а также интересов народа, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль.
«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России за поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа на фоне угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединённых Штатов в Карибском регионе», — написал он в Telegram.
Хиль отметил, что Венесуэла высоко ценим поддержку правительства РФ в сохранении зоны мира в Карибском регионе, а также в «содействии экономической, политической и социальной стабильности».
Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльских берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы и призывает страны к сдержанности. Песков подчеркнул, что Венесуэла является союзником и партнёром РФ. Он отметил, что Москва поддерживает постоянные контакты с Каракасом, в том числе на высшем уровне.