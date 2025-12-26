«Живой Ургант»: шоумен открыл youtube-канал после ухода с телевидения, чем последний год занимался артист

Шоумен с 2012 года был ведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Последний выпуск передачи вышел в эфир 21 февраля 2022 года — за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине. О формальном закрытии проекта не сообщалось. В январе 2025 года программа вернулась в соцсети после трехлетнего отсутствия. Сам телеведущий после этого открыл собственную компанию по производству шоу в Париже. Кроме того, он также мог стать иноагентом. Подробнее о том, что происходило с Ургантом за последний год — в материале URA.RU.