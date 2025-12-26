«Живой Ургант»: шоумен открыл youtube-канал после ухода с телевидения, чем последний год занимался артист

Ургант запустил собственный youtube-канал.
Шоумен Иван Ургант запустил собственный канал на YouTube под названием «Живой Ургант». На этой площадке планируется публиковать материалы, снятые в ходе его поездок в 2025 году. В рамках тура Ургант вместе с командой уже провел ряд концертов за рубежом, в частности в Израиле и Грузии. Первое видео, получившее название «Ургант удивил даже близких», появилось на канале вечером 25 декабря.
Шоумен с 2012 года был ведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Последний выпуск передачи вышел в эфир 21 февраля 2022 года — за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине. О формальном закрытии проекта не сообщалось. В январе 2025 года программа вернулась в соцсети после трехлетнего отсутствия. Сам телеведущий после этого открыл собственную компанию по производству шоу в Париже. Кроме того, он также мог стать иноагентом. Подробнее о том, что происходило с Ургантом за последний год — в материале URA.RU.
Телеведущий Иван Ургант открыл собственный канал на YouTube, который получил название «Живой Ургант». Об этом артист рассказал в первом ролике, который получил название «Ургант удивил даже близких».
«Завели YouTube-канал. Решили одними из первых», — сообщил шоумен в первом ролике.
Первый выпуск был опубликован вечером 25 декабря. В нем артист предстает на фоне зимних видов Москвы. В ролике Ургант объявил, что на этом канале года будут выходить материалы, снятые во время его путешествий в 2025 году. Кроме того, он также поздравил аудиторию с наступающим Новым годом.
Сначала артист привлек внимание публики, объявив о работе над крупным новогодним шоу. Впоследствии он уточнил, что для данной платформы формат выступления будет иным: более камерным и с отличающейся атмосферой.
«За 2025 год наснимали всяких видео в путешествиях. Будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу и пойдем. А вас всех поздравляю с Новым годом», — обратился Ургант к подписчикам.
Что случилось с программой «Вечерний Ургант».
Развлекательная программа «Вечерний Ургант», как и ряд других шоу аналогичного формата, была снята с эфира Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В этот период сетка вещания была перераспределена в пользу общественно-политических проектов. Несмотря на последующее возвращение развлекательных передач в эфир, авторское шоу Ивана Урганта на телеканале так и не возобновилось. Последняя программа вышла в эфир 21 февраля 2022 года.
Однако в ноябре 2025 года появилась информация, что руководство Первого канала по-прежнему заинтересовано в возвращении шоумена в эфир. Об этом рассказал продюсер Евгений Бабичев.
«У администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ. Недаром его до сих пор не уволили», — рассказал Бабичев.
Продюсер заявил, что отсутствие Урганта ощущают не только зрители, но и представители телевизионной индустрии. По его словам, возможное возвращение артиста активно обсуждается неформально, однако эти разговоры не переходят в публичную плоскость. Бабичев подчеркнул, что судьба программы не определяется ни самим Ургантом, ни менеджментом телеканала.
Что происходило с Ургантом за последний год.
После продолжительного перерыва на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в январе появилась запись. Это первая публикация почти за три года, она приурочена к выходу выпуска программы с участием актера Юрия Борисова.
«Мы вспомнили пароль», — говорится в подписи к видео. Пост появился после того, как стало известно о номинации Борисова на премию «Оскар».
Открытие компании по производству шоу.
Ургант в марте оформил в Париже статус индивидуального предпринимателя в сфере организации зрелищных мероприятий. В перечень основных видов деятельности структуры входит постановка театральных спектаклей, проведение концертных программ, а также производство оперных и танцевальных шоу.
Урганта могли признать иноагентом.
Минюст России в апреле рассматривал возможность внесения телеведущего Ивана Урганта в реестр иностранных агентов. Поводом для проверки стало обращение депутата Госдумы Николая Новичкова. Парламентарий утверждает, что Ургант якобы зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя, работающего в сфере шоу-бизнеса. Ургант в свою очередь опроверг эту информацию и заявил, что в целом недоумевает по поводу подобных инициатив со стороны депутата. В конце мая стало известно, что Минюст не увидел оснований для признания шоумена иноагентом.
«Живой Ургант».
Телеведущий в феврале 2025 года сообщил о запуске концертного тура под названием «Живой Ургант». У него были запланированы выступления в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте. В анонсе отмечается, что каждое шоу будет уникальным, поскольку программы подготовлены с учетом специфики местной аудитории, а сам Ургант за три года, по его собственным словам, «наконец-то научился импровизировать».
В августе шоу состоялось в Италии на курорте Форте-деи-Марми. Самые дешевые билеты стоили тогда 95 571 рубль. Предполагалось, что на одном таком концерте артист заработал около 13 млн рублей.
Миллионы под Новый год.
Артист в октябре анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Стоимость выступлений соответствует суммам, которые артист получает за новогодние корпоративные мероприятия в России. Шоу запланированы на 27 и 29 декабря.