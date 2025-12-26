Старую трехэтажку в центре Тюмени сравняют с землей — что там построят

Дом расположен возле ТЦ «Вояж».
В Тюмени на улице Мориса Тореза снесут трехэтажный дом. Демонтаж запланирован в рамках КРТ, здание признано аварийным. Об этом рассказали в городской администрации. На этом месте возведут новый многофункциональный центр.
«По результатам проведения аукциона между администрацией города Тюмени и ООО “СЗ “ТАЛАН-РЕГИОН-27”” заключен договор о КРТ жилой застройки. В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в границах несмежной территории в районе улицы Мориса Тореза предусмотрено размещение многофункционального административно-делового центра», — рассказали URA.RU в мэрии.
Известно, что дом должны демонтировать в течение ближайших двух лет (договор заключен в 2023 году). По документам, проведение КРТ займет около восьми лет.