Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старую трехэтажку в центре Тюмени сравняют с землей — что там построят

В Тюмени на улице Мориса Тореза снесут трехэтажный дом. Демонтаж запланирован в рамках КРТ, здание признано аварийным. Об этом рассказали в городской администрации. На этом месте возведут новый многофункциональный центр.

Дом расположен возле ТЦ «Вояж».

В Тюмени на улице Мориса Тореза снесут трехэтажный дом. Демонтаж запланирован в рамках КРТ, здание признано аварийным. Об этом рассказали в городской администрации. На этом месте возведут новый многофункциональный центр.

«По результатам проведения аукциона между администрацией города Тюмени и ООО “СЗ “ТАЛАН-РЕГИОН-27”” заключен договор о КРТ жилой застройки. В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в границах несмежной территории в районе улицы Мориса Тореза предусмотрено размещение многофункционального административно-делового центра», — рассказали URA.RU в мэрии.

Известно, что дом должны демонтировать в течение ближайших двух лет (договор заключен в 2023 году). По документам, проведение КРТ займет около восьми лет.