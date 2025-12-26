Словосочетание «схема Долиной» упомянули в СМИ более 10 тысяч раз

Фраза «схема Долиной» уже более 10 тысяч раз использовалась в СМИ, сообщил РИА Новости филолог Валерий Ефремов, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель группы «Словари новых слов».
На декабрь 2025 года в СМИ зафиксировано более 10 тысяч упоминаний словосочетания «схема Долиной», не считая социальных сетей, уточнил эксперт.
По словам Ефремова, подсчёт упоминаний в СМИ ведётся на основе базы электронных архивов «Интегрум», охватывающей публикации почти всех периодических изданий России и стран СНГ.
Ранее словосочетание «схема Долиной» пополнило список неологизмов 2025 года. Кроме «схемы Долиной», скандальная ситуация с продажей квартиры певицы породила ещё несколько неологизмов, которые в последнее время широко используются как в прессе, так и в разговорной речи россиян.
Как писал сайт KP.RU, Лариса Долина потеряла первый сольный концерт в начале 2026 года. 70-летняя певица планировала выступить в Туле 4 января в зале на 724 места. Однако, было продано, согласно онлайн схеме продаж, только 349 мест, то есть меньше половины зала.
Стало известно, что после громкого скандала с квартирой певица появилась на главном новогоднем концерте «Песня года», что свидетельствует о том, что поклонники увидят певицу в праздничном эфире.