Словосочетание «схема Долиной» упомянули в СМИ более 10 тысяч раз

Ранее словосочетание «схема Долиной» пополнило список неологизмов 2025 года. Кроме «схемы Долиной», скандальная ситуация с продажей квартиры певицы породила ещё несколько неологизмов, которые в последнее время широко используются как в прессе, так и в разговорной речи россиян.