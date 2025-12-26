Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами и передовые опорные пункты Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполя в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военные российской группировки войск «Восток». Они использовали самоходные гаубицы 2С3 «Акация».
«Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 “Акация” группировки “Восток” уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что артиллеристы группировки войск «Восток» ликвидировали украинские опорники около Гуляйполя, в результате украинские войска понесли потери.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что операторы беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток» сорвали попытку переброски украинских резервов около Гуляйполя.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.