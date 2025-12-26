Ричмонд
«Акации» разгромили пункты управления БПЛА ВСУ около города Гуляйполе

Военные РФ ликвидировали украинские пункты управления беспилотными летательными аппаратами и передовые опорные пункты в районе города Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами и передовые опорные пункты Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполя в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли военные российской группировки войск «Восток». Они использовали самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

«Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 “Акация” группировки “Восток” уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что артиллеристы группировки войск «Восток» ликвидировали украинские опорники около Гуляйполя, в результате украинские войска понесли потери.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что операторы беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток» сорвали попытку переброски украинских резервов около Гуляйполя.

Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.

