Пермяки пережили аномальные морозы: регион накроет теплой воздушной массой

«С запада начинает поступать теплая воздушная масса под влиянием циклона. К вечеру 26 декабря потеплеет до −10…-15 градусов в западной и центральной части края, до −15…-18 — на востоке. В Перми к вечеру будет от −10 до −12 градусов. На юго-западе края может быть выше указанных значений», — написал эксперт в своем telegram-канале.