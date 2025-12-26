Пермяки пережили аномальные морозы: регион накроет теплой воздушной массой

На востоке края потепление будет распространяться медленнее.
После периода пониженных температур в Прикамье начнется потепление, максимум — до минус 10 градусов. Этому способствуют циклон, движущийся с Баренцева моря, объяснил доктор географических науки, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«С запада начинает поступать теплая воздушная масса под влиянием циклона. К вечеру 26 декабря потеплеет до −10…-15 градусов в западной и центральной части края, до −15…-18 — на востоке. В Перми к вечеру будет от −10 до −12 градусов. На юго-западе края может быть выше указанных значений», — написал эксперт в своем telegram-канале.
Ожидается усиление ветра. Погоду в регионе в последние дни формирует череда циклонов. Ранее пермяков предупреждали о сильнейшем колебании температур за десятилетие.