В США украли партию живых лобстеров на 400 тысяч долларов

В США пропала партия живых лобстеров на сумму 400 тысяч долларов. Груз предназначался для сети оптовых гипермаркетов Costco. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Генеральный директор логистической компании Rexing Companies Дилан Рексинг рассказал, что лобстеры отправились из города Тонтон в штате Массачусетс в магазины Costco в Иллинойсе и Миннесоте. Однако до пунктов назначения они так и не добрались.

Рексинг предположил, что кражу совершила организованная группа.

Ранее в Техасе двое мужчин попытались украсть банкомат с помощью внедорожника. Они прицепили трос к аппарату в магазине и потянули его на улицу, но по дороге потеряли.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.