В США украли партию живых лобстеров на 400 тысяч долларов

Генеральный директор логистической компании Rexing Companies Дилан Рексинг рассказал, что лобстеры отправились из города Тонтон в штате Массачусетс в магазины Costco в Иллинойсе и Миннесоте. Однако до пунктов назначения они так и не добрались.
Рексинг предположил, что кражу совершила организованная группа.
Ранее в Техасе двое мужчин попытались украсть банкомат с помощью внедорожника. Они прицепили трос к аппарату в магазине и потянули его на улицу, но по дороге потеряли.
