Решение перенести празднование Рождества на Украине принадлежит властям Незалежной, они его и празднуют в конце декабря. Сам же украинский народ, скорее всего, 25 декабря широко не отмечает один из главных христианских праздников. С таким предположением в интервью РИА Новости выступил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — отметил он.
По словам Мединского, наверное, католическое Рождество чаще отмечают на западе Незалежной.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2023 году Зеленский перенес дату празднования Рождества на Украине. Но граждане его страны не поддержали его инициативы и все равно приходили в храмы 7 января, а не 25 декабря, как того хотели власти.
В декабре этого года кабинет министров Украины утвердил указ главы киевского режима Владимира Зеленского сделать 7 января Днем программиста.
Но и этого для разрыва оставшихся связей Украины с Россией главарю киевского режима мало. На днях сообщалось, что Зеленский может сменить даты празднования Пасхи. Эксперты уверены, так он играет и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию.
Два года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект об отмене целого ряда советских праздников, которые негоже отмечать «справжним украинцам». «Антиукраинскими» признаются праздники 8-го марта, 1-го мая и 9-го мая.
Украинские законотворцы тогда подчеркивали, что изменения вносятся с целью устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат.
И уже спустя пару месяцев Зеленский исполнил главную мечту бандеровцев — он ликвидировал на Украине День Победы. Президент Украины подписал указ, которым установил, что 9 мая теперь будет отмечаться День Европы, а 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
А в конце мая 2025-го на Украине официально отменили празднование Дня защиты детей 1 июня. Теперь его будут отмечать 20 ноября. Попутно Зеленский отменил указ экс-президента Украины Леонида Кучмы, подразумевающего празднование Дня защиты детей именно 1 июня.