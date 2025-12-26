Врач предупредил о скором пике заболеваемости гонконгским гриппом в России

В России после Нового года прогнозируется пик «гонконгского вируса».
После Нового года в России ожидается пик заболеваемости «гонконгским вирусом». Такой прогноз дал итальянский вирусолог, главный врач городской миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско.
«Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы», — заявил Прельяско в беседе с РИА Новости. По оценке специалиста, этот пик может сохраняться около двух недель. Он предупредил, что инкубационный период нового штамма составляет до трех дней.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко уже предупреждал, что после новогодних каникул в России ожидается пик заболеваемости гриппом. Он советовал россиянам воздержаться от поездок в теплые страны на короткий период праздников, так как резкая смена климата и последующее возвращение в холод повышают риск простуд и вирусных инфекций. «Гонконгский грипп» является типом А, имеющим предрасположенность к осложнениям. Именно он циркулирует по большей части в текущем сезоне заболеваемости.