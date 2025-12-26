Врач предупредил о скором пике заболеваемости гонконгским гриппом в России

«Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы», — заявил Прельяско в беседе с РИА Новости. По оценке специалиста, этот пик может сохраняться около двух недель. Он предупредил, что инкубационный период нового штамма составляет до трех дней.