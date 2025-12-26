Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Волгограда и Ярославля сняли ограничения на полёты

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Ярославля сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов. Сообщение о снятии ограничений в волгоградской авиагавани было опубликовано в 05:29 по московскому времени 26 декабря.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, ограничения действовали несколько часов — с 23:24 25 декабря. Позже Росавиация также сообщила о снятии аналогичных мер в аэропорту Ярославля, где они были введены вечером 25 декабря.

Ранее Life.ru писал, что ночью над Волгоградом прогремело более 20 взрывов во время атаки беспилотников ВСУ. По данным очевидцев, в небе фиксировали яркие вспышки, а дроны летели на низкой высоте. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали атаку, пострадавших и повреждений зафиксировано не было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.