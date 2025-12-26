В аэропортах Волгограда и Ярославля сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что ночью над Волгоградом прогремело более 20 взрывов во время атаки беспилотников ВСУ. По данным очевидцев, в небе фиксировали яркие вспышки, а дроны летели на низкой высоте. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали атаку, пострадавших и повреждений зафиксировано не было.