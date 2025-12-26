В аэропортах Волгограда и Ярославля сняли ограничения на полёты

По его словам, временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов. Сообщение о снятии ограничений в волгоградской авиагавани было опубликовано в 05:29 по московскому времени 26 декабря.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, ограничения действовали несколько часов — с 23:24 25 декабря. Позже Росавиация также сообщила о снятии аналогичных мер в аэропорту Ярославля, где они были введены вечером 25 декабря.
Ранее Life.ru писал, что ночью над Волгоградом прогремело более 20 взрывов во время атаки беспилотников ВСУ. По данным очевидцев, в небе фиксировали яркие вспышки, а дроны летели на низкой высоте. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали атаку, пострадавших и повреждений зафиксировано не было.
