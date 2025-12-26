В Омской области простились с двумя солдатами, погибшими в зоне проведения СВО

Сразу с двумя земляками простили за последние два дня жители Москаленского района Омской области. О героически павших в зоне проведения специальной военной операции Алексее Юдине и Константине Кнаубе, рассказали в местном отделении партии «Единая Россия».
«Сегодня, 24 декабря, мы проводили в последний путь достойного сына Родины, младшего сержанта Юдина Алексея Владимировича. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР от укронацистов. Алексей Владимирович родился 11 марта 1992 года. Основное общее образование получил, окончив МБОУ “Ильичевская СОШ”. После школы Алексей отслужил в армии и работал в СПК Сибиряк. В октябре 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации с целью выполнения воинского долга в специальной военной операции, и проходил службу на должности стрелка стрелкового отделения. 22 февраля 2025 года младший сержант Юдин Алексей Владимирович погиб смертью храбрых, защищая наш народ и интересы нашей Родины. Семью Алексей завести не успел…», — говорится в первом некрологе.
Фото: страница Москаленского отделения партии «Единая Россия» vk.com/edromoskal.
Спустя день, 25 декабря, в районе состоялись еще одни похороны солдата, погибшего в зоне проведения специальной военной операции:
«С прискорбием и болью сообщаем, что сегодня простились с нашим земляком Кнаубом Константином Викторовичем, героически погибшем в бою против нацистов 05 августа 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Константин Викторович родился 07.01.1996 г. Основное общее образование Константин получил, окончив 9 классов МБОУ “Шевченковская СОШ”. Контракт с Минобороны он заключил 27 июня 2023 г. Служил в 19 танковом полку стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона. Принимал участие в боях под Кременной, за Серебрянское лесничество. Он был настоящим защитником. Каждый день, выполняя свой долг, Константин проявлял недюжинную храбрость, готовность к самопожертвованию ради других. Его патриотизм и преданность великой цели вдохновляли не только товарищей по службе, но и всех, кто его знал…», — сообщается во втором некрологе.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших героев.