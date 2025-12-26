Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропала без вести 18 дней назад: в Уфе объявили в розыск 51-летнюю женщину

18 дней идут поиски пропавшей 51-летней уфимки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» разыскивают 51-летнюю Айгуль Галину. Женщина пропала 8 декабря, и с тех пор ее местонахождение и судьба остаются неизвестными.

Приметы разыскиваемой: рост — 170 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она, предположительно, была одета в серо-зеленый пуховик, черные джинсы и коричневые ботинки.

Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения Галины Айгуль Галимзяновны или видел женщину, похожую на ее описание, немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда: 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Также волонтеры обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.