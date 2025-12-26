Ричмонд
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию

Астроном Леб: 3I/ATLAS выделяет частицы, которые рассеивают солнечный свет.

Источник: Комсомольская правда

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил в своем блоге о новой аномалии, обнаруженной на межзвездном объекте 3I/ATLAS. Она связана с размером частиц, составляющих объект.

«3I/ATLAS выделяется своим необычным размером частиц, которые играют ключевую роль в свечении струи, направленной к Солнцу», — отметил Леб.

По его словам, в антихвостовой части 3I/ATLAS преобладают частицы, превышающие по размеру типичные пылевые частицы, наиболее эффективно рассеивающие солнечный свет.

Межзвездную комету 3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создали в НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

Ранее KP.RU писал, что конспирологи по всему миру считают межзвездный объект 3I/ATLAS космическим кораблем внеземной цивилизации. Прежде объект снова встретился с крупным облаком плазмы Солнца.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что межзвездный пришелец 3I/ATLAS продолжает чуть ускоряться — «негравитационное ускорение сохраняется, но является слабым».