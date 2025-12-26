В больнице, роддоме и даже в лифте: Life.ru узнал, сколько россиян встречали Новый год вне дома

Истории о необычной встрече Нового года — напоминание о том, что Новый год приходит к нам независимо от места и обстоятельств, делая каждый такой момент по-своему уникальным. И хотя Новый год для многих — домашний праздник, по нашим данным, почти половина россиян — 43% — хотели бы встречать Новый год иначе, а не дома. Интересно, что часто именно языковой барьер люди называют как один из факторов, который удерживает от смелых новогодних планов за границей. Преодолевая его, люди открывают для себя целый мир новых праздничных возможностей.
Анастасия Екушевская.
Академический директор школы иностранных языков Skyeng.
Согласно исследованию, наибольшее число нестандартных встреч Нового года пришлось на поезда (3%), что объяснимо огромными расстояниями в стране. По два процента россиян отмечали праздник в больнице, в такси или самолёте: для кого-то это романтика самого перелёта, а для кого-то попытка успеть домой к полуночи. Встречать Новый год в автобусе или метро доводилось 1% опрошенных, столь же редкой оказалась встреча в роддоме. Наименее популярным, но оттого не менее экзотичным, оказалось празднование в лифте (0,3%).
Новогодние праздники дают шанс начать год ярко и необычно. Кто-то встречает его дома, а кто-то отправляется в путешествие. Life.ru нашёл шесть маршрутов без визы, где праздничная атмосфера сочетается с разумными ценами: три в России для ощущения настоящей зимы и три за границей для любителей тепла.
