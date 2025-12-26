В больнице, роддоме и даже в лифте: Life.ru узнал, сколько россиян встречали Новый год вне дома

Истории о необычной встрече Нового года — напоминание о том, что Новый год приходит к нам независимо от места и обстоятельств, делая каждый такой момент по-своему уникальным. И хотя Новый год для многих — домашний праздник, по нашим данным, почти половина россиян — 43% — хотели бы встречать Новый год иначе, а не дома. Интересно, что часто именно языковой барьер люди называют как один из факторов, который удерживает от смелых новогодних планов за границей. Преодолевая его, люди открывают для себя целый мир новых праздничных возможностей.