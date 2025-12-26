Онищенко высказался о создании вакцины от ВИЧ

Предпосылки для скорого создания вакцины против ВИЧ-инфекции в настоящее время отсутствуют, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, наука ещё не достигла необходимого уровня для разработки такого препарата, хотя надеяться на прорыв, конечно, возможно.