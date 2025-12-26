Онищенко высказался о создании вакцины от ВИЧ

Предпосылки для скорого создания вакцины против ВИЧ-инфекции в настоящее время отсутствуют, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, наука ещё не достигла необходимого уровня для разработки такого препарата, хотя надеяться на прорыв, конечно, возможно.
При этом академик подчеркнул, что даже без вакцины пациенты с ВИЧ, строго соблюдающие предписанную терапию, способны поддерживать высокое качество жизни и рожать здоровых детей. Современное лечение позволяет эффективно контролировать заболевание и минимизировать риски передачи инфекции.
«В создание вакцины в ближайшее время каких-то объективных предпосылок, чтобы наука наша так далеко шагнула, нет. Хотя верить в чудо нам тоже никто не запрещает», — заявил Онищенко.
