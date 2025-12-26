Китай успешно вывел на орбиту Земли группу интернет-спутников

Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту группировку низкоорбитальных интернет-спутников, информирует CASC.
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-8А» со спутниками был осуществлён в 07:26 (02:26 мск) с космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань.
«Пуск состоялся полностью успешно», — говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники.
Этот пуск стал 620-м по счёту для китайских ракет-носителей серии «Чанчжэн».
Напомним, в ноябре КНР произвела успешный пуск ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y9», доставившей на орбиту два экспериментальных спутника.
Ранее сообщалось, что китайские учёные планируют в ближайшие 15 лет запустить несколько спутников, в том числе один из них для поиска планеты, похожей на Землю.