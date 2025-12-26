Китай успешно вывел на орбиту Земли группу интернет-спутников

Узнать больше по теме

Хайнань: тропический рай Китая

Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.