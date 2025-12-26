В Омской области повреждение кабеля связи вызвало задержки поездов

В Омской области на участке Западно-Сибирской железной дороги произошёл сбой в движении поездов. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки составов зафиксированы 25 декабря в районе станции Драгунская в Любинском районе.
По предварительным данным, во время проведения работ на железнодорожной инфраструктуре был повреждён кабель связи. Это и привело к сбоям в организации движения.
Сейчас на месте инцидента работают аварийные бригады, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Одновременно транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и оценить, соблюдались ли требования безопасности при проведении работ.