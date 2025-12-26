Новосибирская промышленность потеряла 2% по итогам 11 месяцев

«Снижение производства наблюдалось в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении — на 0,9%, в обрабатывающих производствах — на 2,5%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 13,4%», — говорится в сообщении ведомства. Рост — на 2,2% — зафиксирован лишь в добыче полезных ископаемых.