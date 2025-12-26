Ричмонд
Бастрыкин контролирует дело о некачественных медуслугах в Новосибирской области

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг жительнице Новосибирской области.

Источник: Om1 Новосибирск

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела по факту некачественного оказания медицинских услуг жительнице Новосибирской области.

«В СМИ сообщается о жительнице Новосибирской области, которая полагает, что из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи у неё прервалась беременность и ухудшилось зрение», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Для восстановления здоровья пострадавшей потребовалось длительное лечение.

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования и результатах проверки. Контроль за исполнением поручения и ходом расследования возложен на центральный аппарат ведомства.