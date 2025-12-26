Бастрыкин контролирует дело о некачественных медуслугах в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела по факту некачественного оказания медицинских услуг жительнице Новосибирской области.
«В СМИ сообщается о жительнице Новосибирской области, которая полагает, что из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи у неё прервалась беременность и ухудшилось зрение», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Для восстановления здоровья пострадавшей потребовалось длительное лечение.
Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования и результатах проверки. Контроль за исполнением поручения и ходом расследования возложен на центральный аппарат ведомства.