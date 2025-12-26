Красноярский губернатор предложил изменить программу преподавания математики

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил повысить качество точных наук в школах. Лидер страны также поручил реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в России.