Красноярский губернатор предложил изменить программу преподавания математики

КРАСНОЯРСК, 26 декабря, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил с инициативой обновить школьную программу по математике в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Источник: Правительство Красноярского края

«С учетом масштабной цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта назрел момент, когда нужно актуализировать программу базовой подготовки на всем этапе образовательных программ», — отметил губернатор.

Михаил Котюков напомнил, что предыдущая масштабная реформа преподавания математики в середине XX века позволила совершить рывок в развитии космической отрасли и других секторов экономики страны.

По словам губернатора, школа должна обеспечивать прочную базовую подготовку по естественно-научным и техническим дисциплинам, чтобы в дальнейшем на эту основу эффективно ложились программы профессионального образования и переподготовки кадров.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил повысить качество точных наук в школах. Лидер страны также поручил реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в России.