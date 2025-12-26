Красноярский губернатор предложил изменить программу преподавания математики

«С учетом масштабной цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта назрел момент, когда нужно актуализировать программу базовой подготовки на всем этапе образовательных программ», — отметил губернатор.
Михаил Котюков напомнил, что предыдущая масштабная реформа преподавания математики в середине XX века позволила совершить рывок в развитии космической отрасли и других секторов экономики страны.
По словам губернатора, школа должна обеспечивать прочную базовую подготовку по естественно-научным и техническим дисциплинам, чтобы в дальнейшем на эту основу эффективно ложились программы профессионального образования и переподготовки кадров.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил повысить качество точных наук в школах. Лидер страны также поручил реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в России.