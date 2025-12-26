Красноярцам напомнили, как вызвать скорую помощь в праздники

При вызове важно ответить на все вопросы диспетчера, чтобы определить нужный тип бригады. Сообщить контактный телефон и указать возможные препятствия для подъезда (шлагбаум, блоки, закрытые двери). По возможности помочь бригаде быстро добраться до пациента. Подготовить документы: паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис.
Сотрудники скорой не выдают больничные и не назначают лечение.
Также горожанам напоминают, что надевание бахил не входит в обязанности медиков, так как это экстренная служба.
В праздничные дни с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года стол справок, который подтверждает вызов СМП, работать не будет. Информация о помощи будет передана в поликлиники 2, 5, 8 и 11 января.
Консультации для взрослых и детей можно получить круглосуточно по телефону старших врачей оперативного отдела: 226−72−42.
Вызвать скорую можно по номерам 103 или 112, напоминают в краевом минздраве.
