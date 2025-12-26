Поет по барам: продюсер предрек Долиной финансовые трудности после суда

Мосгорсуд 25 декабря удовлетворил иск о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Певица готова покинуть жилье 10 января. Судебная эпопея окончена, но артистке предстоит еще пройти путь к восстановлению репутации, и он будет непростым, считает музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.
Хейт из-за «эффекта Долиной».
По его словам, Долиной придется искать дополнительные источники дохода. Площадками для выступлений певицы могут быть, в том числе рестораны.
«Поток денег ослаб. А так как певица с определенным размахом живет, привыкнуть к чему-то другому ей будет очень сложно. У нее была всенародная любовь, а сейчас, скажем так, всенародный хейт из-за “эффекта Долиной”. Поэтому отказываться от концертов даже на небольшую аудиторию с невысокими гонорарами артистка не будет», — уверен Рудченко.
Продюсер констатировал, что сейчас Долина начинает путь к доверию зрителя и ей предстоит вновь завоевывать большую сцену.
«Это очень долгий путь. И многие не верят, судя по комментариям пользователей в моих соцсетях, что артистке это удастся, пишут, что ей, мол, пора на пенсию», — сказал Рудченко.
Выступила в столичном баре.
Накануне Долина, кстати, уже испытала малую сцену, выступив в одном из московских баров.
«Да, до ситуации с квартирой Долина собирала тысячные залы, и у людей даже не возникало сомнений заплатить 3,5−7 тысяч рублей за билет, у нее были аншлаги. Но, думаю, в данном случае мероприятие в баре состоялось бы и без скандальной истории. Это сейчас Долина выросла до эстрадной исполнительницы, а видит она себя и ощущает все же джазовой певицей, и на малых площадках реализуется в таком амплуа. А для джаза бары, рестораны и небольшие клубы — вполне нормальные заведения», — отметил Рудченко.
Продюсер затруднился сказать, какой именно гонорар певица получила за «барный концерт».
«Не думаю, что какие-то огромные цифры могли обсуждаться. Скорее всего, сумма в разы меньше, чем обычный гонорар Долиной. Тем более, концерт был рассчитан на небольшое количество гостей. Это выступление не столько для заработка, сколько для душевного удовлетворения певицы. Но даже невысокие заработки ей сейчас нужны», — считает Рудченко.
Мероприятия «не про деньги».
Продюсер констатировал, что для восстановления репутации Долиной должен пройти определенный период, и артистка сама должна принимать шаги, чтобы вернуть себе былую славу и уважение.
«То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто “носить корону”», — поделился Рудченко.
Долина, к примеру, может поучаствовать в благотворительных мероприятиях, отметил продюсер.
«Артистка должна показать, что для нее главное — не потерять зрителя, что она работает для него и без него никто. И зритель, почувствовав, может дать ей второй шанс. Это могут быть фестивальные концерты по России, еще какие-нибудь всероссийские акции. То есть мероприятия “не про деньги”», — подытожил Рудченко.
История вопроса.
Напомним, весной Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к покупательнице Полине Лурье, который касался оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.
Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за ней право собственности на имущество, Полина Лурье осталась без квартиры и выплаченных денег.
Впоследствии, 16 декабря, Верховный суд постановил ранее принятые по делу судебные акты отменить, а квартиру оставить Полине Лурье. При этом инстанция направила на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд вопрос о выселении певицы с целью «установления ряда обстоятельств для правильного разрешения спора». Заседание состоялось сегодня, 25 декабря.