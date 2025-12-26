Инструкции решения конфликтов с учениками разослали в российские школы

Минпросвещения направило в российские регионы новую инструкцию для образовательных организаций, в рамках которой прописаны обязательные действия сотрудников в случае конфликтных ситуаций.
Перечень состоит из пяти этапов. На исполнение каждого из них отводится от одного до трех дней. Во-первых, работу необходимо начинать с информирования руководства учреждения и сбора фактов.
На втором этапе выясняются детали конфликта, опрашиваются участники, устанавливаются виновные. Если проблему решить не удалось, то за дело должна взяться комиссия по урегулированию споров.
Она вынесет письменное решение, исполнение которого будет контролировать администрация заведения. Если участники конфликта не согласятся с ним — они могут обратиться в вышестоящие инстанции.
Документ был утвержден на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, который провел министр Сергей Кравцов, передает РБК.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что учащиеся, совершившие нападение на учителя, должны быть отчислены.