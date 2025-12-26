В России создали самый доступный композит для выделения и хранения водорода

Хранение водорода в связанном химическом виде считается наиболее эффективным. Для этого используют различные соединения, например, гидрид магния. Это соединение часто встречается в природе и в своей массе содержит около 7% водорода. Но из-за высокой стабильности для выделения водорода гидрид магния нужно нагревать до 400 градусов Цельсия. Поэтому ученые ищут другие материалы, которые смогут отдавать водород при более низких температурах.