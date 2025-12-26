Ричмонд
В России хотят автоматически отвязывать номера телефонов от учетной записи на «Госуслугах»: в каком случае это произойдет

Чернышов: Неиспользуемые номера нужно автоматически отвязывать от Госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

В России могут автоматически отключать номера мобильных телефонов от учетной записи на портале «Госуслуг» после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации номер. С таким обращением к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Парламентарий отмечает, что сейчас набирает обороты мошенническая схема, в которой используется «цифровой разрыв». Граждане теряют или меняют номер, но от своей учетной записи на «Госуслугах» его не отвязывают.

«Новый владелец номера, получив таким образом доступ к личному кабинету, может использовать это в корыстных целях, в том числе оформлять микрозаймы от имени потерпевшего», — объяснил Чернышов.

Потому автоматическое отключение номера от учетной записи просто необходимо. Это защитит права россиян и укрепит доверие к государственным цифровым сервисам.

Ранее россиянам анонсировали 35 новых сервисов на «Госуслугах». В их числе будут здоровье питомца, налоговый вычет, участие в заседании суда и рождение ребенка.

Также сообщалось, что вход на Госуслуги для части пользователей стал доступен только через МАХ.