В России хотят автоматически отвязывать номера телефонов от учетной записи на «Госуслугах»: в каком случае это произойдет

В России могут автоматически отключать номера мобильных телефонов от учетной записи на портале «Госуслуг» после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации номер. С таким обращением к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.
Парламентарий отмечает, что сейчас набирает обороты мошенническая схема, в которой используется «цифровой разрыв». Граждане теряют или меняют номер, но от своей учетной записи на «Госуслугах» его не отвязывают.
«Новый владелец номера, получив таким образом доступ к личному кабинету, может использовать это в корыстных целях, в том числе оформлять микрозаймы от имени потерпевшего», — объяснил Чернышов.
Потому автоматическое отключение номера от учетной записи просто необходимо. Это защитит права россиян и укрепит доверие к государственным цифровым сервисам.
