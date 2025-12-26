Ефрейтор Хордукаш довёз боеприпасы на позиции, отразив атаку трёх БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий Юрий Хордукаш отразил атаку трёх беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на свой транспорт и довёз боеприпасы на позиции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ефрейтор Хордукаш выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов, а также материальных средств на российские позиции.
«В ходе движения автомобиль военнослужащего был неоднократно атакован БПЛА противника. Ефрейтор Хордукаш уничтожил три БПЛА противника и продолжил выполнение боевой задачи, не допустив потери техники и личного состава и доставив провизию и боекомплект», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что действия военнослужащего обеспечили боеспособность подразделения, в результате военные РФ своевременно выполнили поставленную боевую задачу.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что российский военнослужащий Вазир Мустафин увёл грузовой автомобиль «Урал» с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела Вооружённых сил Украины.