Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в РФ

Лев Толстой имеет все шансы стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости Владимир Григорьев, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ.
«Мы наблюдаем значительный рост интереса к произведениям Толстого. Я уверен, что по итогам года он станет самым востребованным автором», — отметил Григорьев.
Он добавил, что классические романы Толстого, такие как «Воскресенье», «Анна Каренина» и «Война и мир», по-прежнему пользуются большой популярностью. Однако пока сложно предсказать, какая именно книга окажется самой продаваемой в этом году.
В прошлом году наибольший интерес среди читателей вызвал Александр Пушкин, который стал самым продаваемым автором России.
Ранее был запущен сайт «Слово Толстого» — это цифровое систематизированное издание полного собрания сочинений Льва Николаевича. В бумажном носителе оно состоит из 90 томов. В отличие от бумаги, где подача материала линейная, виртуальное издание прошито внутренними ссылками. Теперь все произведения Толстого, от романов до писем и статьей, находятся в свободном доступе с несложной навигацией и системой поиска. По имени персонажа, названию, даже отдельному слову можно найти нужную информацию.