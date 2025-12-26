Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в РФ

Ранее был запущен сайт «Слово Толстого» — это цифровое систематизированное издание полного собрания сочинений Льва Николаевича. В бумажном носителе оно состоит из 90 томов. В отличие от бумаги, где подача материала линейная, виртуальное издание прошито внутренними ссылками. Теперь все произведения Толстого, от романов до писем и статьей, находятся в свободном доступе с несложной навигацией и системой поиска. По имени персонажа, названию, даже отдельному слову можно найти нужную информацию.