Радий Хабиров исполнит новогодние желания троих детей из Башкирии и ЛНР

Глава Башкортостана Радий Хабиров снял «Ёлки желаний» в Кремле три шара, чтобы исполнить мечты детей из нуждающихся семей.

Источник: Соцсети

Ученик Равиль из Октябрьского получит подвесное кресло, уфимка Есения — беговую дорожку, а Полина из Вахрушево ЛНР — телескоп. Хабиров пообещал, что каждый ребёнок получит именно тот подарок, о котором просил.

«Считаю очень правильным, что взрослые, которые чего-то в жизни добились, помогают осуществить детские мечты. Чудеса должны случаться, даже если Дед Мороз — это ты сам», — отметил руководитель республики.

В прошлом году были исполнены желания пятерых детей с «Елки желаний». Они получили куклы, игрушки и даже смогли попробовать себя в роли машиниста.