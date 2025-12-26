Радий Хабиров исполнит новогодние желания троих детей из Башкирии и ЛНР

Ученик Равиль из Октябрьского получит подвесное кресло, уфимка Есения — беговую дорожку, а Полина из Вахрушево ЛНР — телескоп. Хабиров пообещал, что каждый ребёнок получит именно тот подарок, о котором просил.
«Считаю очень правильным, что взрослые, которые чего-то в жизни добились, помогают осуществить детские мечты. Чудеса должны случаться, даже если Дед Мороз — это ты сам», — отметил руководитель республики.
В прошлом году были исполнены желания пятерых детей с «Елки желаний». Они получили куклы, игрушки и даже смогли попробовать себя в роли машиниста.