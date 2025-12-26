Голову и бюстгальтер женщины извлекли из желудка крокодила в Зимбабве

Крокодил в Зимбабве растерзал женщину, которая отдыхала у реки в компании мужа и друзей. Об этом в среду, 24 декабря, рассказали в The Herald.
Возлюбленные вместе с друзьями поехали на остров на реке Замбези в провинции Северный Матабелеленд, чтобы искупаться и сделать несколько фотографий на природе.
Девушка вошла в реку, не заметив проплывающего рядом крокодила. Рептилия внезапно выскочила из воды, схватила ее, трижды подбросила в воздух и утащила на глубину.
Через некоторое время пострадавшая попыталась всплыть — другие сразу же бросились ей на помощь. Несмотря на это, их попытки не принесли успеха — хищник вновь забрал ее собой под воду.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось обнаружить крокодила и ликвидировать его. Из желудка рептилии извлекли голову, левую руку и бюстгальтер погибшей, уточнили в издании.
12 декабря крокодил также напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти.