Омских фермеров обязали определиться, как использовать навоз в 2026 году

У омских сельхозпроизводителей осталось меньше недели, чтобы подать важное заявление. До 31 декабря 2025 года необходимо уведомить Управление Россельхознадзора по Омской области, если в 2026 году они планируют использовать навоз, помёт и подстилку как побочные продукты животноводства, а не как обычные отходы.
Эта обязательная процедура позволяет фермерам легально применять органику как удобрение для повышения плодородия почв. Она обеспечивает ветеринарный контроль и снижает риски распространения болезней.
Если уведомление не подано, то вся органика автоматически считается отходами производства. В этом случае её хранение и использование регулируются гораздо более жёстким экологическим законодательством, что влечёт за собой необходимость получения лицензии и уплаты экологических сборов за негативное воздействие на окружающую среду.
На сегодня документы подали лишь около 350 хозяйств, что примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
