Омских фермеров обязали определиться, как использовать навоз в 2026 году

У омских сельхозпроизводителей осталось меньше недели, чтобы подать важное заявление. До 31 декабря 2025 года необходимо уведомить Управление Россельхознадзора по Омской области, если в 2026 году они планируют использовать навоз, помёт и подстилку как побочные продукты животноводства, а не как обычные отходы.