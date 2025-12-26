Фестиваль «АмурФест. Зима-2025» открылся в Хабаровске

В Хабаровске на площади Ленина открылся краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима-2025», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ярмарка будет работать по 11 января, по будням она ждет гостей с 12 до 20 часов, по выходным — с 10 до 22 часов.
В мероприятии, реализованном в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке правительства Хабаровского края, приняли участие 43 мастера, которые представят товары на ярмарке, и 11 предпринимателей — на фудкорте. Многие из участников работают под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Посетители смогут купить елочные игрушки ручной работы, нанайские тапочки, обереги, изделия из рыбьей кожи, одежду и украшения от мастеров коренных народов Приамурья, изделия из дерева, кожи, бронзы, и многое другое.
— Многие изделия были сделаны специально для «АмурФеста». Именно эту самобытность ценят и местные жители, и гости города. В предпраздничные дни у хабаровчан и гостей столицы есть возможность провести время с семьей, выбрать подарки ручной работы и украшения для дома, — отметили в краевом министерстве культуры.
Напомним, ранее Десант Дедов Морозов высадился в детской краевой больнице Хабаровска.