В Пермском крае больше чем в два раза повысили штрафы за неоплату парковки

С 26 декабря в регионе вступают в силу изменения в Закон Пермского края об административных правонарушениях. Обновлённые правила предусматривают увеличение суммы штрафа за невнесение платы за пользование городскими парковки. Раньше штраф составлял 1000 рублей за первое нарушение и 2000 рублей за повторное. Сейчас же размер оплаты составит 2500 рублей и 5000 рублей соответственно.