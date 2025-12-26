Ричмонд
В Пермском крае больше чем в два раза повысили штрафы за неоплату парковки

Новые правила начали действовать с 26 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Штрафы за неоплаченную парковку в Пермском крае увеличили больше чем в два раза, информация появилась на сайте городского парковочного пространства.

С 26 декабря в регионе вступают в силу изменения в Закон Пермского края об административных правонарушениях. Обновлённые правила предусматривают увеличение суммы штрафа за невнесение платы за пользование городскими парковки. Раньше штраф составлял 1000 рублей за первое нарушение и 2000 рублей за повторное. Сейчас же размер оплаты составит 2500 рублей и 5000 рублей соответственно.

Также изменения в законе предусматривают наложение штрафа за сокрытие государственных регистрационных знаков. Попытка спрятать номер за бумажками, карточками или грязью влечёт наложение административного наказания в размере 3500 тысяч рублей.