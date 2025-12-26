Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конец сильным морозам: в Башкирии обещают потепление на выходные

В Башкирии ожидается небольшой снег и постепенное потепление.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода установится в республике в предстоящие выходные. По их прогнозам, период аномальных морозов завершается, и в регион приходит долгожданное потепление.

Сегодня, в пятницу, местами возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-запада или юга, его сила оценивается как умеренная. Дневная температура составит −11…-16 градусов, хотя на востоке Башкирии все еще будет холоднее — до −21 градуса.

В субботу, 27 декабря, осадки в виде небольшого снега также прогнозируются местами. Ветер сохранит умеренную силу и южное направление. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-15 градусов, а в небе, где будет ясно, возможны заморозки до −20 градусов. Днем воздух прогреется до −8…-13 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.