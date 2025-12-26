Конец сильным морозам: в Башкирии обещают потепление на выходные

Сегодня, в пятницу, местами возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-запада или юга, его сила оценивается как умеренная. Дневная температура составит −11…-16 градусов, хотя на востоке Башкирии все еще будет холоднее — до −21 градуса.