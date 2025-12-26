Конец сильным морозам: в Башкирии обещают потепление на выходные

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода установится в республике в предстоящие выходные. По их прогнозам, период аномальных морозов завершается, и в регион приходит долгожданное потепление.
Сегодня, в пятницу, местами возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-запада или юга, его сила оценивается как умеренная. Дневная температура составит −11…-16 градусов, хотя на востоке Башкирии все еще будет холоднее — до −21 градуса.
В субботу, 27 декабря, осадки в виде небольшого снега также прогнозируются местами. Ветер сохранит умеренную силу и южное направление. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-15 градусов, а в небе, где будет ясно, возможны заморозки до −20 градусов. Днем воздух прогреется до −8…-13 градусов.
