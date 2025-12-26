Ричмонд
В Госдуме назвали три инстанции, в которые можно пожаловаться на плохую уборку снега: результат гарантирован

Депутат Колунов: Жители в праве жаловаться на плохую уборку снега.

Источник: Комсомольская правда

Россияне имеют право пожаловаться на плохую уборку снега в три инстанции, которые гарантированно решат проблему. Это управляющая компания, районная или городская коммунальная служба и прокуратура, если с коммунальщиками вопрос решить не удалось. Об этом в интервью ТАСС напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Если качество уборки не соответствует нормам, можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу района — зависит от территории, где не производится чистка», — отметил парламентарий.

Если же решить в этих инстанциях проблему не удалось, следующим ведомством может стать прокуратура.

Ранее россиянам напомнили, что они смогут жаловаться в полицию на соседей-курильщиков.

При этом в Госдуме заявили, что качество работы управляющих компаний обычно вызывает больше всего недовольства среди россиян. Даже тарифы на коммуналку где-то на втором месте.