В Госдуме назвали три инстанции, в которые можно пожаловаться на плохую уборку снега: результат гарантирован

Россияне имеют право пожаловаться на плохую уборку снега в три инстанции, которые гарантированно решат проблему. Это управляющая компания, районная или городская коммунальная служба и прокуратура, если с коммунальщиками вопрос решить не удалось. Об этом в интервью ТАСС напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов.