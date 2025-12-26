Ричмонд
Россиянам рассказали о пике заболеваемости «гонконгским гриппом» в России

Вирусолог Прельяско: пик гонконгского гриппа в РФ может быть после Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Известный итальянский вирусолог и главврач миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско сообщил РИА Новости, что пик заболеваемости «гонконгским» штаммом гриппа в России можно ожидать сразу после новогодних каникул, когда возобновится учебный процесс в школах. Инкубационный период вируса составляет два-три дня.

Эксперт отметил, что праздничные дни благоприятны для распространения вирусов, так как в это время люди активно путешествуют, устраивают застолья и проводят больше времени с семьей. Эти факторы способствуют передаче инфекции.

Прельяско подчеркнул, что вирус распространяется по цепочке, особенно в семейных кругах. Он также пояснил, что инкубационный период в два-три дня приводит к пику заболеваемости через 10 дней, который может сохраняться в течение двух недель. Сезон гриппа обычно характеризуется кривой, которая сначала растет, достигает максимума, а затем идет на спад.

В России фиксируется увеличение числа случаев респираторных заболеваний, включая грипп, о чем информировал Роспотребнадзор. Среди вирусов, которые распространяются по стране, выделяется штамм А (Н3N2), известный как «гонконгский грипп». Этот вирус характеризуется тяжелым течением болезни и серьезными последствиями для здоровья.

Гонконгский грипп признан одним из наиболее опасных вирусов. В 1968 году он вызвал пандемию, которая дважды охватила весь мир и привела к гибели более миллиона человек.