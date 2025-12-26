Россиянам рассказали о пике заболеваемости «гонконгским гриппом» в России

Прельяско подчеркнул, что вирус распространяется по цепочке, особенно в семейных кругах. Он также пояснил, что инкубационный период в два-три дня приводит к пику заболеваемости через 10 дней, который может сохраняться в течение двух недель. Сезон гриппа обычно характеризуется кривой, которая сначала растет, достигает максимума, а затем идет на спад.