СМИ: Российская подлодка «Ясень» устроила неприятный сюрприз США

Российская подводная лодка «Ясень» стала «неприятным сюрпризом» для США. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил журналист Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
По его словам, у подобных лодок есть особенности, которые позволяют снизить уровень шума и повысить скрытность.
Кроме того, у них есть возможность переносить мощное вооружение, включая ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». В прошлом году одна из таких подлодок зашла в порт Гаваны.
— Развертывание в 2024 году на Кубе стало неприятным сюрпризом. Подводная лодка, возможно, собирает информацию об авианосной ударной группе «Джеральд Форд» и делится ею с венесуэльцами, — отметил он.
Иствуд добавил, что подлодки класса «Ясень» — ценный актив для российского лидера Владимира Путина, так как они снижают эффективность ВМС США, передает издание.
По данным агентства Bloomberg, Индия заплатит около двух миллиардов долларов за лизинг российской атомной подводной лодки. Переговоры по сделке шли около 10 лет. Дели рассчитывает получить ее в течение двух лет.