В школы России разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками

Минпросвещения РФ утвердило алгоритм действий для руководителей учреждений образования в случае конфликтных ситуаций с учащимися. В нём пять пунктов, информирует РБК со ссылкой на документ.
Сообщается, что вначале нужно довести ситуацию до руководителя учреждения, при необходимости привлечь правоохранительные органы. На втором этапе предлагается опросить участников конфликта, выяснить детали и установить виновных. На третьем этапе с фактами работает комиссия, а на четвёртом контролируется исполнение решения этой комиссии.
На каждый этап отводится от одного до трёх дней. Инструкция Минпросвещения, которую уже разослали по регионам, содержит также рекомендации «пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», сказано в публикации.
