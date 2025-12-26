19FortyFive: подлодки РФ «Ясень» стали неприятным сюрпризом для ВМФ США

«Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе “Джеральд Форд” и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса “Ясень” ценным активом для президента РФ Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории… Развёртывание в 2024 году на Кубе стало для США неприятным сюрпризом», — написал он в своём материале для издания 19FortyFive.