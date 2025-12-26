19FortyFive: подлодки РФ «Ясень» стали неприятным сюрпризом для ВМФ США

Подводные лодки типа «Ясень» представляют угрозу для безопасности Соединённых Штатов, заявил эксперт из США Брент Иствуд.
Он уточнил, что это связано со скрытностью и мощному вооружению подлодок Российской Федерации. В результате РФ снижает американского флота на его собственной территории.
«Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе “Джеральд Форд” и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса “Ясень” ценным активом для президента РФ Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории… Развёртывание в 2024 году на Кубе стало для США неприятным сюрпризом», — написал он в своём материале для издания 19FortyFive.
Иствуд отметил, что российские подводные лодки могут нести на борту ракеты «Калибр», «Оникс», а также «Циркон». Подлодки класса «Ясень», по его словам, могут собирать разведданные, касающиеся авианосной ударной группы Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что глава британских ВМС генерал Гвин Дженкинс заявил, что Королевский военно-морской флот Британии в ближайшей перспективе может столкнуться с потерей своего традиционного превосходства в Атлантическом океане на фоне наращивания мощи российского флота.