Сибирский холод идёт в Турцию: Снег обещают даже в засушливом Стамбуле

По данным генерального управления метеорологии Турции (MGM), с 26 декабря страну накроет холодная и дождливая погода. Ощущаемая температура по всей территории снизится на 4−10 градусов, а неблагоприятные условия сохранятся как минимум неделю.
Синоптики предупредили о возможных последствиях резкого похолодания — гололёде, перебоях в работе транспорта и рисках для сельского хозяйства. В Анкаре температура может опуститься до минус трёх градусов, в Стамбуле — до ноля, а в Эрзуруме прогнозируют до минус 17.
Власти провинции Стамбул уже обратились к жителям 16-миллионного мегаполиса с призывом соблюдать осторожность. Снегопады ожидаются в холмистых районах города в пятницу и субботу.
Как отметил метеоролог Орхан Шен в эфире CNN Türk, волна холодного воздуха из Сибири приведёт к резкому падению температуры к выходным — сразу на семь-восемь градусов.
Особую тревогу вызывает ситуация с водными ресурсами. После самого засушливого лета за 65 лет водохранилища Стамбула заполнены всего на 17,63%, и, по оценкам специалистов, запасов воды городу осталось примерно на 50 дней.
Ранее Life.ru писал, что снег в Москве не растает до конца года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, даже кратковременные потепления не изменят ситуацию.
