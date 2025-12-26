Сибирский холод идёт в Турцию: Снег обещают даже в засушливом Стамбуле

Значительная часть Турции с пятницы окажется под влиянием так называемых сибирских морозов. Об этом предупредили турецкие синоптики, отметив, что снегопады ожидаются на севере, в центре и на востоке страны, а также в Стамбуле, где в этом году фиксировалась продолжительная засуха.