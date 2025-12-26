В Братском районе открылись ледовые переправы

Для справки: на данный момент в Иркутской области действует десять зимников. Четыре в Катангском районе, по две в Тайшетском и Усть-Кутском районах, по одной в Киренском и Бодайбинском. Всего в зимний сезон 2025−2026 годов в регионе планируется открыть 60 ледовых переправ в 17 муниципалитетах.