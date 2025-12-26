В Братском районе открылись ледовые переправы

С 25 декабря в Братском районе официально начали работать две ледовые переправы через водохранилище. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, их грузоподъемность составляет 10 тонн.
— Открыто движение по маршрутам «Тангуй-Добчур» и «Кантинская» (между поселком Харанжино и селом Ключи-Булак). Еще одна переправа, «Большеокинская» (Озерный — Большеокинское), была открыта двумя днями ранее, 23 декабря, — говорится в сообщении администрации.
Добавим, что толщина льда достигла безопасного значения для проезда автомобилей. На въездах установлены информационные щиты и знаки, ограничивающие нагрузку и скорость. Границы проезжей части выделены специальной разметкой. Важно! Переправы работают только в светлое время суток, а водители должны соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезд на лед вне оборудованных трасс запрещен.
Для справки: на данный момент в Иркутской области действует десять зимников. Четыре в Катангском районе, по две в Тайшетском и Усть-Кутском районах, по одной в Киренском и Бодайбинском. Всего в зимний сезон 2025−2026 годов в регионе планируется открыть 60 ледовых переправ в 17 муниципалитетах.
